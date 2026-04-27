XETRA-Handel: MDAX beendet den Montagshandel im Plus

Der MDAX kletterte im XETRA-Handel letztendlich um 0,34 Prozent auf 30 353,87 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 361,028 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,391 Prozent fester bei 30 368,19 Punkten in den Handel, nach 30 249,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 30 277,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 632,34 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 27 655,45 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 31 727,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, mit 28 294,65 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,02 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 5,74 Prozent auf 47,52 EUR), Salzgitter (+ 3,82 Prozent auf 49,50 EUR), Schaeffler (+ 3,45 Prozent auf 8,09 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,02 Prozent auf 31,34 EUR) und Aroundtown SA (+ 2,96 Prozent auf 2,51 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AIXTRON SE (-5,15 Prozent auf 44,17 EUR), JENOPTIK (-3,91 Prozent auf 32,42 EUR), Talanx (-2,43 Prozent auf 112,40 EUR), DEUTZ (-1,45 Prozent auf 9,87 EUR) und FUCHS SE VZ (-1,37 Prozent auf 37,42 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5 279 617 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 36,732 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,49 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at