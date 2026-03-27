XETRA-Handel MDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

Um 09:14 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 27 994,85 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,744 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 28 281,42 Punkte an der Kurstafel, nach 28 264,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 986,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 299,29 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 302,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der MDAX bei 28 628,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 9,63 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Evonik (+ 3,85 Prozent auf 16,19 EUR), RTL (+ 1,99 Prozent auf 35,85 EUR), PUMA SE (+ 0,93 Prozent auf 21,76 EUR), LANXESS (+ 0,65 Prozent auf 17,13 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,63 Prozent auf 63,65 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil CTS Eventim (-16,17 Prozent auf 53,40 EUR), Jungheinrich (-3,33 Prozent auf 27,30 EUR), JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 27,86 EUR), Nordex (-2,40 Prozent auf 43,14 EUR) und RENK (-2,32 Prozent auf 46,81 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 273 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 33,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at