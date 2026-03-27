Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Marktbericht 27.03.2026 09:31:19

XETRA-Handel MDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

XETRA-Handel MDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

MDAX-Handel am fünften Tag der Woche.

Um 09:14 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 27 994,85 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,744 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,059 Prozent auf 28 281,42 Punkte an der Kurstafel, nach 28 264,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 986,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 28 299,29 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 302,78 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der MDAX bei 28 628,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 9,63 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Evonik (+ 3,85 Prozent auf 16,19 EUR), RTL (+ 1,99 Prozent auf 35,85 EUR), PUMA SE (+ 0,93 Prozent auf 21,76 EUR), LANXESS (+ 0,65 Prozent auf 17,13 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,63 Prozent auf 63,65 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil CTS Eventim (-16,17 Prozent auf 53,40 EUR), Jungheinrich (-3,33 Prozent auf 27,30 EUR), JENOPTIK (-2,79 Prozent auf 27,86 EUR), Nordex (-2,40 Prozent auf 43,14 EUR) und RENK (-2,32 Prozent auf 46,81 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 273 697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 33,639 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,94 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu JENOPTIK AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SA

mehr Analysen
24.03.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.03.26 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
05.03.26 Aroundtown Buy Warburg Research
04.03.26 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.26 Aroundtown Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,16 -1,90% Aroundtown SA
CTS Eventim 48,40 -27,98% CTS Eventim
Evonik AG 16,21 5,33% Evonik AG
freenet AG 26,04 -0,53% freenet AG
JENOPTIK AG 26,62 -6,07% JENOPTIK AG
Jungheinrich AG 26,76 -4,84% Jungheinrich AG
LANXESS AG 17,41 3,32% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,34 -3,07% Lufthansa AG
Nemetschek SE 61,35 -3,00% Nemetschek SE
Nordex AG 43,26 -1,99% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37,42 -0,56% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,10 -2,13% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 30,86 -3,20% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 46,61 -3,88% RENK
RTL 35,80 1,13% RTL

Indizes in diesem Artikel

MDAX 27 655,45 -2,16%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen