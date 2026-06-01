XETRA-Handel MDAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,37 Prozent leichter bei 33 229,20 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 388,897 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,003 Prozent höher bei 33 353,87 Punkten in den Montagshandel, nach 33 352,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 33 385,38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 33 227,42 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 30 589,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, notierte der MDAX bei 31 560,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, mit 30 594,39 Punkten bewertet.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,26 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,72 Prozent auf 64,10 EUR), IONOS (+ 2,84 Prozent auf 28,94 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,70 Prozent auf 44,82 EUR), TRATON (+ 1,30 Prozent auf 34,20 EUR) und United Internet (+ 1,06 Prozent auf 26,64 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 86,32 EUR), Jungheinrich (-1,92 Prozent auf 24,48 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,90 Prozent auf 82,70 EUR), Salzgitter (-1,87 Prozent auf 60,25 EUR) und LANXESS (-1,39 Prozent auf 16,27 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 293 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 42,147 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at