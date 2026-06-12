XETRA-Handel: MDAX legt nachmittags zu

Der MDAX befindet sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,31 Prozent fester bei 31 867,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 368,444 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,999 Prozent auf 31 770,23 Punkte an der Kurstafel, nach 31 456,13 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 769,48 Punkte, das Tageshoch hingegen 32 267,06 Zähler.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,683 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 010,38 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 12.03.2026, einen Wert von 29 243,41 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 12.06.2025, einen Stand von 30 201,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,86 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit TUI (+ 7,34 Prozent auf 6,99 EUR), Lufthansa (+ 5,95 Prozent auf 8,51 EUR), Schaeffler (+ 5,60 Prozent auf 9,62 EUR), Salzgitter (+ 5,02 Prozent auf 58,60 EUR) und Fraport (+ 4,81 Prozent auf 69,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HENSOLDT (-4,99 Prozent auf 74,94 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,85 Prozent auf 70,00 EUR), RENK (-3,11 Prozent auf 47,12 EUR), Nemetschek SE (-1,84 Prozent auf 56,05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,71 Prozent auf 48,18 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 168 257 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43,915 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 5,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,67 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at