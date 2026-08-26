Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|MDAX-Performance
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26.08.2026 09:28:49
XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 32 296,11 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355,238 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,061 Prozent fester bei 32 287,13 Punkten, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.
Bei 32 352,94 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 280,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,709 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 31 965,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der MDAX bei 32 698,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 30 822,93 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,25 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.
Top und Flops heute
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 2,44 Prozent auf 54,60 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 35,90 EUR), thyssenkrupp (+ 1,53 Prozent auf 13,92 EUR), Aurubis (+ 1,47 Prozent auf 178,90 EUR) und Fraport (+ 1,32 Prozent auf 65,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-1,46 Prozent auf 242,90 EUR), Siltronic (-1,28 Prozent auf 80,95 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 65,25 EUR), Porsche vz (-0,91 Prozent auf 43,68 EUR) und CTS Eventim (-0,84 Prozent auf 58,90 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 304 289 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,378 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|04.08.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|180,40
|2,62%
|Bechtle AG
|36,72
|4,26%
|CTS Eventim
|59,25
|-0,08%
|Fraport AG
|66,05
|2,88%
|freenet AG
|24,50
|0,25%
|Lufthansa AG
|8,16
|2,46%
|Nemetschek SE
|64,40
|-1,90%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,18
|-0,80%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,39
|-0,85%
|Salzgitter
|57,30
|8,11%
|Sartorius AG Vz.
|242,80
|-1,22%
|Siltronic AG
|79,60
|-3,10%
|thyssenkrupp AG
|14,25
|4,17%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 576,55
|0,96%
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