Lufthansa Aktie

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WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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MDAX-Performance 26.08.2026 09:28:49

XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu

XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu

Beim MDAX lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 32 296,11 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 355,238 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,061 Prozent fester bei 32 287,13 Punkten, nach 32 267,44 Punkten am Vortag.

Bei 32 352,94 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 280,33 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 0,709 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 31 965,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der MDAX bei 32 698,65 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 30 822,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,25 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 2,44 Prozent auf 54,60 EUR), Bechtle (+ 1,64 Prozent auf 35,90 EUR), thyssenkrupp (+ 1,53 Prozent auf 13,92 EUR), Aurubis (+ 1,47 Prozent auf 178,90 EUR) und Fraport (+ 1,32 Prozent auf 65,20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Sartorius vz (-1,46 Prozent auf 242,90 EUR), Siltronic (-1,28 Prozent auf 80,95 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 65,25 EUR), Porsche vz (-0,91 Prozent auf 43,68 EUR) und CTS Eventim (-0,84 Prozent auf 58,90 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 304 289 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,378 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 180,40 2,62% Aurubis
Bechtle AG 36,72 4,26% Bechtle AG
CTS Eventim 59,25 -0,08% CTS Eventim
Fraport AG 66,05 2,88% Fraport AG
freenet AG 24,50 0,25% freenet AG
Lufthansa AG 8,16 2,46% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,40 -1,90% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 27,18 -0,80% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,39 -0,85% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 57,30 8,11% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 242,80 -1,22% Sartorius AG Vz.
Siltronic AG 79,60 -3,10% Siltronic AG
thyssenkrupp AG 14,25 4,17% thyssenkrupp AG

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