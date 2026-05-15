XETRA-Handel MDAX liegt im Minus

Der MDAX zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 2,10 Prozent auf 31 223,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 373,381 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 31 578,32 Zählern und damit 0,989 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (31 893,88 Punkte).

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 587,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 162,43 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,169 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der MDAX auf 30 887,08 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 299,04 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 29 826,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,787 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 2,14 Prozent auf 25,72 EUR), HUGO BOSS (+ 0,93 Prozent auf 35,89 EUR), Nemetschek SE (+ 0,17 Prozent auf 58,85 EUR), Talanx (+ 0,10 Prozent auf 104,50 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,04 Prozent auf 46,46 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-7,38 Prozent auf 51,20 EUR), AUTO1 (-6,40 Prozent auf 19,02 EUR), DEUTZ (-6,17 Prozent auf 9,97 EUR), Schaeffler (-4,92 Prozent auf 9,46 EUR) und Aurubis (-4,34 Prozent auf 203,00 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 722 067 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,314 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,92 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at