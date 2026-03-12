XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus

Am Donnerstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsende 0,58 Prozent tiefer bei 29 244,14 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 351,225 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,176 Prozent leichter bei 29 363,07 Punkten in den Handel, nach 29 414,84 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 080,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 526,15 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,941 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 113,70 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 28 685,73 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,60 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit K+S (+ 14,80 Prozent auf 17,84 EUR), WACKER CHEMIE (+ 9,15 Prozent auf 79,90 EUR), RTL (+ 4,01 Prozent auf 36,30 EUR), Talanx (+ 4,01 Prozent auf 106,40 EUR) und HENSOLDT (+ 3,15 Prozent auf 78,60 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-8,00 Prozent auf 8,30 EUR), TUI (-4,98 Prozent auf 6,72 EUR), Bilfinger SE (-4,67 Prozent auf 102,10 EUR), Lufthansa (-3,54 Prozent auf 7,78 EUR) und Sartorius vz (-3,41 Prozent auf 215,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 636 968 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 33,115 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4,33 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,70 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at