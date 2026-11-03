XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,41 Prozent schwächer bei 30 729,27 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 342,517 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent tiefer bei 30 682,89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 855,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 468,67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 30 748,23 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 30 450,00 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 32 511,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der MDAX bei 29 835,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,808 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Lufthansa (+ 3,54 Prozent auf 7,73 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,69 Prozent auf 24,12 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 38,24 EUR), freenet (+ 1,05 Prozent auf 23,04 EUR) und thyssenkrupp (+ 0,97 Prozent auf 12,49 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 72,25 EUR), CTS Eventim (-4,65 Prozent auf 61,45 EUR), Sartorius vz (-2,73 Prozent auf 288,80 EUR), WACKER CHEMIE (-2,38 Prozent auf 82,00 EUR) und IONOS (-2,17 Prozent auf 35,22 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 268 638 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,981 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

Redaktion finanzen.at