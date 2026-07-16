XETRA-Handel MDAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Zum Handelsschluss zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Letztendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 31 989,95 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 351,434 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,199 Prozent auf 32 164,61 Punkte an der Kurstafel, nach 32 100,75 Punkten am Vortag.

Bei 32 164,61 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 31 827,60 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,780 Prozent zu. Vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der MDAX noch bei 32 586,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 938,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.07.2025, lag der MDAX noch bei 30 721,24 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,26 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit KRONES (+ 2,95 Prozent auf 111,60 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,86 Prozent auf 40,32 EUR), Knorr-Bremse (+ 2,57 Prozent auf 103,60 EUR), Schaeffler (+ 2,39 Prozent auf 8,58 EUR) und AUTO1 (+ 2,27 Prozent auf 26,12 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil AIXTRON SE (-5,23 Prozent auf 40,05 EUR), Siltronic (-3,32 Prozent auf 88,95 EUR), Aroundtown SA (-3,11 Prozent auf 2,12 EUR), Nemetschek SE (-2,94 Prozent auf 56,15 EUR) und Aurubis (-2,64 Prozent auf 173,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Delivery Hero-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 999 192 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,829 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 2,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at