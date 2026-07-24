Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|MDAX im Blick
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24.07.2026 15:58:49
XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich nachmittags fester
Am Freitag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,76 Prozent stärker bei 31 915,90 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 352,678 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,255 Prozent auf 31 592,87 Punkte an der Kurstafel, nach 31 673,72 Punkten am Vortag.
Bei 31 583,41 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31 964,43 Punkten den höchsten Stand markierte.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,542 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, notierte der MDAX bei 31 919,25 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 30 249,93 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 31 633,56 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 3,02 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 5,85 Prozent auf 55,20 EUR), Nemetschek SE (+ 5,47 Prozent auf 56,85 EUR), Bechtle (+ 3,20 Prozent auf 31,60 EUR), AUTO1 (+ 3,03 Prozent auf 23,80 EUR) und Lufthansa (+ 2,58 Prozent auf 8,67 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Bilfinger SE (-2,46 Prozent auf 83,25 EUR), Porsche vz (-2,45 Prozent auf 44,24 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,50 Prozent auf 78,60 EUR), Porsche Automobil (-1,42 Prozent auf 27,09 EUR) und AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 39,80 EUR).
Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 040 692 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,549 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,30 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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