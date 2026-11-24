Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,17 Prozent schwächer bei 29 245,42 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 324,195 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,010 Prozent tiefer bei 29 293,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 296,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 29 243,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 29 293,23 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 29 876,31 Punkte. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 32 031,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der MDAX bei 28 618,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 5,60 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 4,83 Prozent auf 24,30 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,77 Prozent auf 74,60 EUR), RENK (+ 1,05 Prozent auf 31,64 EUR), KION GROUP (+ 1,04 Prozent auf 30,98 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,92 Prozent auf 66,10 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-7,71 Prozent auf 29,57 EUR), Aurubis (-2,68 Prozent auf 123,50 EUR), PUMA SE (-2,20 Prozent auf 23,15 EUR), Salzgitter (-2,14 Prozent auf 45,64 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,74 Prozent auf 47,30 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 594 730 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,303 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at