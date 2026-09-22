LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Kursentwicklung
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22.09.2026 09:28:53
XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich zum Start fester
Am Dienstag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,04 Prozent auf 31 254,15 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 347,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 31 253,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 241,96 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31 233,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 314,81 Punkten erreichte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der MDAX mit 32 574,46 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 22.09.2025, bei 30 153,71 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,886 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Evonik (+ 4,06 Prozent auf 17,94 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1,90 Prozent auf 72,25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,55 Prozent auf 42,00 EUR), Nordex (+ 1,04 Prozent auf 40,76 EUR) und K+S (+ 0,99 Prozent auf 16,27 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen LEG Immobilien (-1,81 Prozent auf 45,68 EUR), TAG Immobilien (-1,69 Prozent auf 11,02 EUR), Aroundtown SA (-1,64 Prozent auf 1,74 EUR), Porsche Automobil (-1,17 Prozent auf 27,14 EUR) und KION GROUP (-1,03 Prozent auf 40,33 EUR) unter Druck.
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 223 969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,275 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,33 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|1,73
|-1,14%
|Evonik AG
|17,86
|2,53%
|freenet AG
|24,36
|-0,33%
|FUCHS SE VZ
|42,18
|2,13%
|K+S AG
|16,15
|0,94%
|KION GROUP AG
|40,69
|-0,29%
|LEG Immobilien
|45,46
|-2,11%
|Nordex AG
|40,68
|0,59%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,11
|-1,63%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,14
|1,28%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|71,55
|0,49%
|TAG Immobilien AG
|10,93
|-2,67%
|thyssenkrupp AG
|14,76
|-0,67%
|TUI AG
|6,41
|-2,59%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 191,70
|-0,16%