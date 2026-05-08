TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

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MDAX im Blick 08.05.2026 17:58:51

XETRA-Handel MDAX sackt zum Handelsende ab

XETRA-Handel MDAX sackt zum Handelsende ab

Der MDAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Am Freitag fiel der MDAX via XETRA letztendlich um 1,27 Prozent auf 31 159,18 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 378,165 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,582 Prozent auf 31 377,70 Punkte an der Kurstafel, nach 31 561,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 449,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31 139,24 Punkten.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 1,37 Prozent. Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 08.04.2026, bei 30 295,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 662,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 554,24 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,579 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 5,15 Prozent auf 8,78 EUR), JENOPTIK (+ 3,82 Prozent auf 35,86 EUR), LANXESS (+ 2,46 Prozent auf 17,47 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 50,04 EUR) und Bechtle (+ 2,09 Prozent auf 31,30 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen RENK (-6,38 Prozent auf 48,11 EUR), HENSOLDT (-5,63 Prozent auf 73,42 EUR), Nemetschek SE (-4,34 Prozent auf 61,70 EUR), Talanx (-4,08 Prozent auf 105,80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,02 Prozent auf 78,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4 906 079 Aktien gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,232 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die Aroundtown SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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