XETRA-Handel: MDAX steigt am Mittwochmittag

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 31 479,87 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 374,479 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,078 Prozent höher bei 31 433,89 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 409,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 624,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 364,49 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,871 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 746,12 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, bei 29 015,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 086,48 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,61 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 16,72 Prozent auf 40,90 EUR), Bilfinger SE (+ 1,25 Prozent auf 121,40 EUR), K+S (+ 1,21 Prozent auf 15,06 EUR), thyssenkrupp (+ 1,15 Prozent auf 10,51 EUR) und AUMOVIO (+ 1,04 Prozent auf 42,66 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-9,54 Prozent auf 17,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,28 Prozent auf 94,45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,20 Prozent auf 60,10 EUR), PUMA SE (-1,85 Prozent auf 22,79 EUR) und KION GROUP (-1,41 Prozent auf 62,85 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Nordex-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 193 299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,310 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Ströer SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at