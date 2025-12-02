XETRA-Handel: MDAX verbucht am Dienstagmittag Zuschläge

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,16 Prozent höher bei 29 524,17 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 348,919 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,046 Prozent auf 29 489,35 Punkte an der Kurstafel, nach 29 475,82 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 554,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 320,37 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 29 751,62 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, notierte der MDAX bei 29 604,64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 02.12.2024, den Wert von 26 302,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,80 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 4,62 Prozent auf 307,80 EUR), thyssenkrupp (+ 4,29 Prozent auf 9,38 EUR), Bilfinger SE (+ 3,33 Prozent auf 102,40 EUR), HUGO BOSS (+ 2,69 Prozent auf 39,36 EUR) und LANXESS (+ 1,88 Prozent auf 17,92 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil PUMA SE (-2,41 Prozent auf 20,21 EUR), flatexDEGIRO (-1,92 Prozent auf 31,66 EUR), Gerresheimer (-1,42 Prozent auf 26,34 EUR), Knorr-Bremse (-1,31 Prozent auf 90,15 EUR) und RATIONAL (-1,18 Prozent auf 626,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 145 217 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,524 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Im Index verzeichnet die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,44 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at