XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Dienstag steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,47 Prozent im Plus bei 28 208,17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 330,461 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,127 Prozent auf 27 765,10 Punkte an der Kurstafel, nach 27 800,49 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 28 245,71 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 694,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Wert von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, bei 30 617,67 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, einen Wert von 27 393,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 8,95 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 12,75 Prozent auf 37,50 EUR), HENSOLDT (+ 5,29 Prozent auf 74,65 EUR), Bechtle (+ 5,19 Prozent auf 29,18 EUR), Salzgitter (+ 4,63 Prozent auf 35,68 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,02 Prozent auf 77,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-2,79 Prozent auf 15,86 EUR), AIXTRON SE (-1,66 Prozent auf 32,01 EUR), FUCHS SE VZ (-0,77 Prozent auf 36,12 EUR), AUTO1 (-0,46 Prozent auf 15,25 EUR) und RTL (-0,14 Prozent auf 36,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 001 272 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 33,889 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at