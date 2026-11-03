XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne

Am Dienstagnachmittag halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag steht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,05 Prozent im Plus bei 30 869,83 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342,517 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,559 Prozent auf 30 682,89 Punkte an der Kurstafel, nach 30 855,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 31 106,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30 468,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 30 450,00 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 32 511,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 835,06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 0,355 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Lufthansa (+ 4,77 Prozent auf 7,82 EUR), Nordex (+ 2,54 Prozent auf 38,72 EUR), AIXTRON SE (+ 2,14 Prozent auf 34,31 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,11 Prozent auf 125,60 EUR) und JENOPTIK (+ 2,10 Prozent auf 39,96 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen CTS Eventim (-6,52 Prozent auf 60,25 EUR), Nemetschek SE (-4,27 Prozent auf 72,85 EUR), IONOS (-3,28 Prozent auf 34,82 EUR), PUMA SE (-3,07 Prozent auf 26,23 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,44 Prozent auf 81,95 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 603 864 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,981 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Aroundtown SA-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at