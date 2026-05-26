XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der MDAX schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,23 Prozent tiefer bei 32 731,62 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 377,222 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,364 Prozent auf 32 688,51 Punkte an der Kurstafel, nach 32 807,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 32 493,32 Punkte, das Tageshoch hingegen 32 848,12 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, einen Wert von 30 249,93 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31 452,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.05.2025, lag der MDAX noch bei 30 390,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,65 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 910,19 Punkte. 26 803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 3,06 Prozent auf 38,75 EUR), Aurubis (+ 2,49 Prozent auf 205,80 EUR), K+S (+ 2,09 Prozent auf 14,68 EUR), RENK (+ 2,02 Prozent auf 51,63 EUR) und United Internet (+ 1,99 Prozent auf 26,68 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,06 Prozent auf 43,44 EUR), HENSOLDT (-3,37 Prozent auf 86,02 EUR), KION GROUP (-3,04 Prozent auf 44,60 EUR), TUI (-2,59 Prozent auf 6,71 EUR) und AIXTRON SE (-2,30 Prozent auf 52,76 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 087 379 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 41,505 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,90 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at