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MDAX-Marktbericht 13.08.2026 17:59:18

XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste

Der MDAX verlor schlussendlich an Wert.

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent leichter bei 32 246,55 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 355,607 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,245 Prozent höher bei 32 414,31 Punkten in den Handel, nach 32 335,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 414,31 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 244,26 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0,738 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der MDAX mit 31 981,81 Punkten gehandelt. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 31 400,41 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 30 925,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,09 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 10,19 Prozent auf 103,80 EUR), thyssenkrupp (+ 9,07 Prozent auf 13,53 EUR), Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), Salzgitter (+ 2,37 Prozent auf 51,75 EUR) und IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-5,65 Prozent auf 15,04 EUR), Aurubis (-4,71 Prozent auf 167,80 EUR), DEUTZ (-3,58 Prozent auf 10,23 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR) und AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 464 299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 40,089 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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