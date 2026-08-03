XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Schlussendlich kletterte der MDAX im XETRA-Handel um 1,64 Prozent auf 32 505,53 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 352,780 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,768 Prozent höher bei 32 226,21 Punkten in den Handel, nach 31 980,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 226,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32 601,50 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 03.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32 994,37 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, den Stand von 30 317,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 8,25 Prozent auf 86,34 EUR), AUTO1 (+ 4,25 Prozent auf 23,54 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,91 Prozent auf 85,10 EUR), Nordex (+ 3,75 Prozent auf 39,88 EUR) und LANXESS (+ 3,51 Prozent auf 17,12 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil K+S (-0,96 Prozent auf 14,42 EUR), PUMA SE (-0,65 Prozent auf 27,32 EUR), flatexDEGIRO (-0,61 Prozent auf 36,08 EUR), CTS Eventim (-0,60 Prozent auf 58,15 EUR) und Aurubis (-0,55 Prozent auf 180,60 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 6 931 561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 38,358 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,37 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at