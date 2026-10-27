XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Dienstag legte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss um 0,62 Prozent auf 30 476,77 Punkte zu. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 334,775 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,116 Prozent leichter bei 30 252,46 Punkten in den Handel, nach 30 287,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 30 524,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 111,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 031,35 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 32 106,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 140,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 1,62 Prozent ein. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell flatexDEGIRO (+ 5,31 Prozent auf 24,60 EUR), Salzgitter (+ 4,82 Prozent auf 46,96 EUR), thyssenkrupp (+ 4,04 Prozent auf 14,68 EUR), Porsche vz (+ 3,80 Prozent auf 42,90 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,43 Prozent auf 30,45 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,01 Prozent auf 50,25 EUR), DEUTZ (-3,21 Prozent auf 9,96 EUR), PUMA SE (-2,59 Prozent auf 24,81 EUR), IONOS (-1,56 Prozent auf 35,44 EUR) und TRATON (-1,39 Prozent auf 32,66 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 269 281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38,039 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at