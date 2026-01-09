Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
09.01.2026 09:29:26
XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne
Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent auf 32 111,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 380,652 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,142 Prozent auf 32 128,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32 083,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 134,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32 083,67 Zählern.
MDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 3,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 729,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.10.2025, wies der MDAX 30 921,06 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 581,27 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 5,01 Prozent auf 29,76 EUR), TeamViewer (+ 3,66 Prozent auf 5,95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,77 Prozent auf 83,25 EUR), LANXESS (+ 1,56 Prozent auf 17,62 EUR) und AUMOVIO (+ 1,43 Prozent auf 45,54 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Sartorius vz (-2,37 Prozent auf 259,00 EUR), TRATON (-1,58 Prozent auf 31,18 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,01 Prozent auf 41,26 EUR), Talanx (-0,88 Prozent auf 112,40 EUR) und Fraport (-0,80 Prozent auf 74,35 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 286 038 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41,041 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
