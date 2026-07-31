XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start Gewinne

Am Freitag geht es im MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,56 Prozent auf 32 397,61 Punkte nach oben. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 356,144 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,132 Prozent höher bei 32 259,28 Punkten, nach 32 216,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 32 425,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 259,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,514 Prozent nach oben. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 31 809,10 Punkten. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, bei 30 589,95 Punkten. Der MDAX notierte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 31 004,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 7,72 Prozent auf 37,11 EUR), Siltronic (+ 6,63 Prozent auf 78,85 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,38 Prozent auf 76,30 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,72 Prozent auf 89,15 EUR) und JENOPTIK (+ 3,46 Prozent auf 37,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-6,81 Prozent auf 78,26 EUR), PUMA SE (-2,73 Prozent auf 27,43 EUR), K+S (-0,89 Prozent auf 14,55 EUR), Lufthansa (-0,71 Prozent auf 8,98 EUR) und RENK (-0,44 Prozent auf 47,48 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 264 516 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,751 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at