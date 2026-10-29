Aroundtown Aktie

Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Index-Performance im Blick 29.10.2026 12:26:58

XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester

XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Der MDAX verzeichnet am Donnerstagmittag Kursgewinne.

Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 1,17 Prozent aufwärts auf 30 781,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343,244 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,042 Prozent tiefer bei 30 412,68 Punkten, nach 30 425,40 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 321,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 796,86 Zähler.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der MDAX noch bei 30 883,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 243,82 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Stand von 29 940,39 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,641 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 9,10 Prozent auf 47,74 EUR), AIXTRON SE (+ 6,61 Prozent auf 33,55 EUR), AUTO1 (+ 4,03 Prozent auf 18,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,07 Prozent auf 85,70 EUR) und HENSOLDT (+ 3,02 Prozent auf 88,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Knorr-Bremse (-4,36 Prozent auf 92,10 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 35,10 EUR), flatexDEGIRO (-1,24 Prozent auf 23,98 EUR), HELLA GmbH (-0,71 Prozent auf 70,30 EUR) und Bechtle (-0,28 Prozent auf 35,62 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 1 093 727 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,120 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 32,15 -3,83% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,43 -2,72% Aroundtown SA
AUTO1 18,25 -0,33% AUTO1
Bechtle AG 33,46 -5,80% Bechtle AG
flatexDEGIRO AG 23,54 -2,32% flatexDEGIRO AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 69,50 -0,57% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 85,08 -2,92% HENSOLDT
IONOS 35,38 -0,51% IONOS
Knorr-Bremse 89,80 0,50% Knorr-Bremse
Porsche Automobil Holding SE 25,44 -0,35% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,31 1,18% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 46,86 -3,02% Salzgitter
thyssenkrupp AG 12,01 -3,34% thyssenkrupp AG
WACKER CHEMIE AG 82,65 -0,54% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 472,32 -1,06%

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