Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Index-Performance im Blick
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29.10.2026 12:26:58
XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Um 12:10 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 1,17 Prozent aufwärts auf 30 781,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343,244 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,042 Prozent tiefer bei 30 412,68 Punkten, nach 30 425,40 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 30 321,89 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 796,86 Zähler.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der MDAX noch bei 30 883,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 243,82 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 29.10.2025, einen Stand von 29 940,39 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 0,641 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 9,10 Prozent auf 47,74 EUR), AIXTRON SE (+ 6,61 Prozent auf 33,55 EUR), AUTO1 (+ 4,03 Prozent auf 18,31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,07 Prozent auf 85,70 EUR) und HENSOLDT (+ 3,02 Prozent auf 88,64 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Knorr-Bremse (-4,36 Prozent auf 92,10 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 35,10 EUR), flatexDEGIRO (-1,24 Prozent auf 23,98 EUR), HELLA GmbH (-0,71 Prozent auf 70,30 EUR) und Bechtle (-0,28 Prozent auf 35,62 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. 1 093 727 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,120 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick
In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|EQS-News: FORVIA HELLA legt Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2026 vor (EQS Group)
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|EQS-News: FORVIA HELLA presents financial results for the first nine months of 2026 (EQS Group)
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|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
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|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
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|EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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|EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,15
|-3,83%
|Aroundtown SA
|1,43
|-2,72%
|AUTO1
|18,25
|-0,33%
|Bechtle AG
|33,46
|-5,80%
|flatexDEGIRO AG
|23,54
|-2,32%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|69,50
|-0,57%
|HENSOLDT
|85,08
|-2,92%
|IONOS
|35,38
|-0,51%
|Knorr-Bremse
|89,80
|0,50%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,44
|-0,35%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|46,31
|1,18%
|Salzgitter
|46,86
|-3,02%
|thyssenkrupp AG
|12,01
|-3,34%
|WACKER CHEMIE AG
|82,65
|-0,54%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 472,32
|-1,06%
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