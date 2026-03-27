XETRA-Handel MDAX zeigt sich leichter

Am Freitag fällt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 2,64 Prozent auf 27 518,88 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 342,744 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,059 Prozent fester bei 28 281,42 Punkten, nach 28 264,78 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 28 299,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 500,25 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,879 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, einen Wert von 30 302,78 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 628,56 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,17 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Evonik (+ 3,98 Prozent auf 16,21 EUR), RTL (+ 0,71 Prozent auf 35,40 EUR), IONOS (+ 0,41 Prozent auf 24,20 EUR), Bechtle (+ 0,15 Prozent auf 27,44 EUR) und Porsche vz (+ 0,11 Prozent auf 37,70 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil CTS Eventim (-18,68 Prozent auf 51,80 EUR), AIXTRON SE (-7,45 Prozent auf 32,82 EUR), Jungheinrich (-6,59 Prozent auf 26,38 EUR), JENOPTIK (-6,42 Prozent auf 26,82 EUR) und HOCHTIEF (-5,95 Prozent auf 369,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1 167 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 33,639 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,96 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at