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Index-Performance im Fokus 05.08.2026 17:58:45

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

XETRA-Handel MDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der MDAX erlitt am Abend Verluste.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent leichter bei 32 396,95 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 358,137 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,338 Prozent auf 32 670,09 Punkte an der Kurstafel, nach 32 559,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 827,33 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 32 392,79 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,530 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der MDAX bei 32 994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 132,72 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 824,66 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,57 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 5,09 Prozent auf 95,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,63 Prozent auf 148,40 EUR), Lufthansa (+ 2,31 Prozent auf 8,68 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,86 Prozent auf 41,72 EUR) und Aurubis (+ 1,59 Prozent auf 191,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-5,37 Prozent auf 22,20 EUR), TAG Immobilien (-3,61 Prozent auf 13,61 EUR), Nordex (-3,59 Prozent auf 38,12 EUR), Knorr-Bremse (-2,92 Prozent auf 103,10 EUR) und TRATON (-2,59 Prozent auf 39,80 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 7 034 492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,909 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,36 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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31.07.26 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
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Aurubis 173,60 -4,35% Aurubis
AUTO1 21,78 2,93% AUTO1
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freenet AG 24,10 -0,66% freenet AG
FUCHS SE VZ 40,80 0,25% FUCHS SE VZ
Knorr-Bremse 102,00 -1,07% Knorr-Bremse
Lufthansa AG 8,44 -1,42% Lufthansa AG
Nordex AG 38,98 -1,91% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 29,07 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,96 1,48% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
TAG Immobilien AG 13,82 2,45% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 12,55 0,00% thyssenkrupp AG
TRATON 38,82 -0,92% TRATON
WACKER CHEMIE AG 93,75 -1,16% WACKER CHEMIE AG

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MDAX 32 407,20 -0,07%

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