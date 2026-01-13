Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 13.01.2026 09:28:59

XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Um 09:12 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 32 334,29 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 379,790 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,195 Prozent höher bei 32 383,56 Punkten, nach 32 320,50 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 326,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 32 383,56 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der MDAX mit 30 447,59 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 042,10 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,77 Prozent auf 96,25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,34 Prozent auf 39,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,88 Prozent auf 67,70 EUR), Aurubis (+ 1,69 Prozent auf 138,00 EUR) und Bechtle (+ 1,34 Prozent auf 44,02 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TRATON (-2,42 Prozent auf 30,66 EUR), KION GROUP (-1,22 Prozent auf 64,80 EUR), Talanx (-1,17 Prozent auf 110,00 EUR), freenet (-0,81 Prozent auf 29,24 EUR) und RATIONAL (-0,73 Prozent auf 681,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 347 952 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,148 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten