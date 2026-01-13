Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Kursverlauf
|
13.01.2026 09:28:59
XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester
Um 09:12 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent auf 32 334,29 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 379,790 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,195 Prozent höher bei 32 383,56 Punkten, nach 32 320,50 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 326,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 32 383,56 Einheiten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 959,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der MDAX mit 30 447,59 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 042,10 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,77 Prozent auf 96,25 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,34 Prozent auf 39,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,88 Prozent auf 67,70 EUR), Aurubis (+ 1,69 Prozent auf 138,00 EUR) und Bechtle (+ 1,34 Prozent auf 44,02 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen TRATON (-2,42 Prozent auf 30,66 EUR), KION GROUP (-1,22 Prozent auf 64,80 EUR), Talanx (-1,17 Prozent auf 110,00 EUR), freenet (-0,81 Prozent auf 29,24 EUR) und RATIONAL (-0,73 Prozent auf 681,50 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 347 952 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,148 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Evonik-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Talanx AG
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
12.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09.01.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.01.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
05.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)