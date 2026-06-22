XETRA-Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain

Der MDAX bleibt auch am Montag in der Gewinnzone.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,31 Prozent aufwärts auf 32 739,24 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 354,685 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,211 Prozent höher bei 32 707,29 Punkten in den Handel, nach 32 638,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 32 675,32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 752,74 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Stand von 32 108,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 27 796,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 365,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,68 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,95 Prozent auf 115,00 EUR), Nordex (+ 2,85 Prozent auf 49,08 EUR), AUTO1 (+ 2,62 Prozent auf 25,04 EUR), Siltronic (+ 2,39 Prozent auf 94,15 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,24 Prozent auf 61,18 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Schaeffler (-2,87 Prozent auf 8,79 EUR), TRATON (-1,27 Prozent auf 32,72 EUR), freenet (-0,96 Prozent auf 24,86 EUR), Evonik (-0,87 Prozent auf 15,94 EUR) und FUCHS SE VZ (-0,86 Prozent auf 39,36 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 165 330 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 43,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at