XETRA-Handel MDAX zum Start des Freitagshandels leichter

Am Freitag steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,63 Prozent im Minus bei 29 423,55 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 346,716 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,190 Prozent auf 29 554,43 Punkte an der Kurstafel, nach 29 610,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 422,87 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 575,58 Zähler.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,09 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 14.10.2025, einen Stand von 30 074,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 118,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der MDAX-Kurs bei 26 474,41 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 14,40 Prozent. Bei 31 754,30 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 135,20 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Bechtle (+ 14,74 Prozent auf 40,02 EUR), Lufthansa (+ 1,90 Prozent auf 7,92 EUR), Fraport (+ 1,48 Prozent auf 78,65 EUR), HELLA GmbH (+ 1,00 Prozent auf 80,90 EUR) und TUI (+ 0,31 Prozent auf 7,80 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RENK (-3,45 Prozent auf 65,01 EUR), Delivery Hero (-3,11 Prozent auf 17,44 EUR), Bilfinger SE (-2,77 Prozent auf 96,55 EUR), thyssenkrupp (-2,58 Prozent auf 9,23 EUR) und Gerresheimer (-2,09 Prozent auf 24,34 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 493 664 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,088 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die TUI-Aktie hat mit 5,50 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 17,01 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at