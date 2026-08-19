SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|MDAX im Blick
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19.08.2026 09:29:15
XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter
Am Mittwoch steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,13 Prozent im Minus bei 31 798,93 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,826 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,083 Prozent auf 31 866,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 839,83 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 31 760,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 883,16 Zähler.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 331,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 984,89 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,64 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,21 Prozent auf 51,59 EUR), Schaeffler (+ 1,52 Prozent auf 7,36 EUR), K+S (+ 1,09 Prozent auf 14,85 EUR), Aurubis (+ 0,79 Prozent auf 166,80 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,76 Prozent auf 92,30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nordex (-2,43 Prozent auf 38,50 EUR), JENOPTIK (-2,04 Prozent auf 39,30 EUR), AUTO1 (-1,54 Prozent auf 20,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,48 Prozent auf 76,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,10 Prozent auf 144,00 EUR) unter Druck.
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 229 020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,360 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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19.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
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19.08.26
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Analysen zu RENK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|18.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|RENK Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|172,00
|0,06%
|AUTO1
|19,86
|-0,20%
|Elmos Semiconductor
|139,20
|-0,43%
|freenet AG
|24,32
|0,08%
|JENOPTIK AG
|38,78
|-0,05%
|K+S AG
|15,21
|-0,52%
|Nordex AG
|39,36
|0,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,58
|-0,93%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,41
|0,79%
|RENK
|49,87
|-0,88%
|Schaeffler AG
|7,33
|-0,14%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|73,00
|-0,14%
|thyssenkrupp AG
|13,10
|0,65%
|TUI AG
|7,02
|0,06%
|WACKER CHEMIE AG
|91,75
|0,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 822,47
|-0,05%
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