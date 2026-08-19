SUSS MicroTec Aktie

SUSS MicroTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235

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MDAX im Blick 19.08.2026 09:29:15

XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter

XETRA-Handel MDAX zum Start des Mittwochshandels leichter

So bewegt sich der MDAX morgens.

Am Mittwoch steht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,13 Prozent im Minus bei 31 798,93 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 356,826 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,083 Prozent auf 31 866,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 839,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31 760,44 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 883,16 Zähler.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, den Stand von 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 331,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 984,89 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,64 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 3,21 Prozent auf 51,59 EUR), Schaeffler (+ 1,52 Prozent auf 7,36 EUR), K+S (+ 1,09 Prozent auf 14,85 EUR), Aurubis (+ 0,79 Prozent auf 166,80 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 0,76 Prozent auf 92,30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nordex (-2,43 Prozent auf 38,50 EUR), JENOPTIK (-2,04 Prozent auf 39,30 EUR), AUTO1 (-1,54 Prozent auf 20,42 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,48 Prozent auf 76,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,10 Prozent auf 144,00 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 229 020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,360 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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10.08.26 RENK Buy Warburg Research
07.08.26 RENK Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 172,00 0,06% Aurubis
AUTO1 19,86 -0,20% AUTO1
Elmos Semiconductor 139,20 -0,43% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,32 0,08% freenet AG
JENOPTIK AG 38,78 -0,05% JENOPTIK AG
K+S AG 15,21 -0,52% K+S AG
Nordex AG 39,36 0,00% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 27,58 -0,93% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,41 0,79% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 49,87 -0,88% RENK
Schaeffler AG 7,33 -0,14% Schaeffler AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 73,00 -0,14% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,10 0,65% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,02 0,06% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 91,75 0,00% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 822,47 -0,05%

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