PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Kursentwicklung im Fokus 21.09.2026 09:28:49

XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen

Am Montagmorgen geht es für den MDAX erneut nach oben.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 31 137,79 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 348,635 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,574 Prozent stärker bei 31 262,24 Punkten, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 137,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 295,21 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der MDAX noch bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 30 195,88 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,510 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,59 Prozent auf 36,08 EUR), Siltronic (+ 2,92 Prozent auf 79,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,65 Prozent auf 69,85 EUR), JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 40,52 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,28 Prozent auf 143,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Porsche Automobil (-3,59 Prozent auf 27,40 EUR), Porsche vz (-2,76 Prozent auf 44,72 EUR), Bilfinger SE (-1,66 Prozent auf 56,45 EUR), PUMA SE (-1,00 Prozent auf 21,77 EUR) und AUMOVIO (-0,97 Prozent auf 35,60 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 281 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,813 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 35,84 3,23% AIXTRON SE
AUMOVIO 35,40 -1,39% AUMOVIO
Bilfinger SE 55,65 -2,96% Bilfinger SE
Elmos Semiconductor 142,40 1,57% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,10 0,08% freenet AG
JENOPTIK AG 40,26 2,13% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,66 0,90% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,56 -1,89% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,82 -2,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 21,66 -0,96% PUMA SE
Siltronic AG 78,90 2,53% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 69,50 2,13% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,16 -0,95% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 098,56 0,05%

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