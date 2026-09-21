PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Kursentwicklung im Fokus
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21.09.2026 09:28:49
XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen
Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 31 137,79 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 348,635 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,574 Prozent stärker bei 31 262,24 Punkten, nach 31 083,97 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 137,48 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 31 295,21 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der MDAX noch bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 32 638,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 30 195,88 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,510 Prozent aufwärts. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.
MDAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 3,59 Prozent auf 36,08 EUR), Siltronic (+ 2,92 Prozent auf 79,20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,65 Prozent auf 69,85 EUR), JENOPTIK (+ 2,48 Prozent auf 40,52 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,28 Prozent auf 143,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Porsche Automobil (-3,59 Prozent auf 27,40 EUR), Porsche vz (-2,76 Prozent auf 44,72 EUR), Bilfinger SE (-1,66 Prozent auf 56,45 EUR), PUMA SE (-1,00 Prozent auf 21,77 EUR) und AUMOVIO (-0,97 Prozent auf 35,60 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 281 707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,813 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,19 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,44 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|AIXTRON Overweight
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|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
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|JP Morgan Chase & Co.
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|DZ BANK
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.06.26
|AIXTRON Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|35,84
|3,23%
|AUMOVIO
|35,40
|-1,39%
|Bilfinger SE
|55,65
|-2,96%
|Elmos Semiconductor
|142,40
|1,57%
|freenet AG
|24,10
|0,08%
|JENOPTIK AG
|40,26
|2,13%
|Lufthansa AG
|7,66
|0,90%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,56
|-1,89%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,82
|-2,59%
|PUMA SE
|21,66
|-0,96%
|Siltronic AG
|78,90
|2,53%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|69,50
|2,13%
|thyssenkrupp AG
|15,16
|-0,95%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 098,56
|0,05%
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