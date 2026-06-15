Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
|Index-Performance im Fokus
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15.06.2026 09:29:48
XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen
Um 09:13 Uhr geht es im MDAX im XETRA-Handel um 2,55 Prozent nach oben auf 32 901,36 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 377,055 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 1,74 Prozent fester bei 32 640,67 Punkten, nach 32 083,10 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 904,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 32 640,67 Einheiten.
MDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 15.05.2026, stand der MDAX noch bei 31 365,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 28 819,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 742,09 Punkten.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,20 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 6,86 Prozent auf 7,57 EUR), KION GROUP (+ 6,49 Prozent auf 39,70 EUR), DEUTZ (+ 6,26 Prozent auf 9,68 EUR), Lufthansa (+ 5,73 Prozent auf 8,93 EUR) und Bilfinger SE (+ 5,40 Prozent auf 83,90 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil DWS Group GmbH (-1,40 Prozent auf 59,95 EUR), RENK (-1,10 Prozent auf 45,70 EUR), Delivery Hero (-0,24 Prozent auf 37,55 EUR), HENSOLDT (+ 0,11 Prozent auf 75,70 EUR) und Evonik (+ 0,19 Prozent auf 15,90 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 693 455 Aktien gehandelt. Mit 43,951 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,97 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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