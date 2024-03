XETRA-Handel MDAX zum Start mit Abgaben

Der MDAX bewegt sich am vierten Tag der Woche nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,83 Prozent auf 25 943,40 Punkte zurück. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 249,502 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,300 Prozent auf 26 081,32 Punkte an der Kurstafel, nach 26 159,91 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 092,83 Punkte, das Tagestief hingegen 25 943,40 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,788 Prozent nach. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 07.02.2024, den Wert von 25 711,39 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.12.2023, den Stand von 26 534,94 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 07.03.2023, einen Stand von 28 857,11 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3,33 Prozent abwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell GEA (+ 5,34 Prozent auf 40,41 EUR), HENSOLDT (+ 0,91 Prozent auf 35,32 EUR), Fraport (+ 0,80 Prozent auf 50,44 EUR), Nordex (+ 0,71 Prozent auf 12,11 EUR) und Talanx (+ 0,67 Prozent auf 67,75 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen HUGO BOSS (-17,01 Prozent auf 52,32 EUR), HelloFresh (-2,64 Prozent auf 11,60 EUR), PUMA SE (-2,27 Prozent auf 40,49 EUR), SMA Solar (-1,60 Prozent auf 55,50 EUR) und Aroundtown SA (-1,54 Prozent auf 1,70 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1 314 044 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 17,301 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at