XETRA-Handel: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Am vierten Tag der Woche geht es für den MDAX erneut nach oben.

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,45 Prozent fester bei 31 782,81 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 370,934 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,227 Prozent auf 31 712,12 Punkte an der Kurstafel, nach 31 640,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 788,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 668,26 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,006 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 30 452,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der MDAX 29 940,39 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, stand der MDAX bei 26 213,82 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,59 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Zählern.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell DWS Group GmbH (+ 7,50 Prozent auf 61,65 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,57 Prozent auf 41,44 EUR), Aurubis (+ 2,25 Prozent auf 163,50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,88 Prozent auf 29,34 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,50 Prozent auf 77,70 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,90 Prozent auf 59,50 EUR), IONOS (-1,52 Prozent auf 29,15 EUR), TeamViewer (-1,41 Prozent auf 5,61 EUR), RENK (-0,83 Prozent auf 57,35 EUR) und Bilfinger SE (-0,82 Prozent auf 120,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 356 476 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,982 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,26 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

