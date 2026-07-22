HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Index im Blick
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22.07.2026 12:26:38
XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX
Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,17 Prozent höher bei 18 393,37 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 88,636 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,236 Prozent tiefer bei 18 318,46 Punkten, nach 18 361,84 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18 273,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 393,37 Punkten lag.
SDAX-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 0,941 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Wert von 18 395,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 041,73 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 22.07.2025, den Wert von 17 716,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,98 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Zählern erreicht.
SDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 7,89 Prozent auf 74,55 EUR), MBB SE (+ 4,21 Prozent auf 183,00 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,90 Prozent auf 21,30 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,25 Prozent auf 63,60 EUR) und 1&1 (+ 2,22 Prozent auf 20,70 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-3,29 Prozent auf 16,15 EUR), KSB SE (-3,21 Prozent auf 785,00 EUR), HelloFresh (-3,01 Prozent auf 3,54 EUR), Basler (-2,51 Prozent auf 27,20 EUR) und EVOTEC SE (-2,21 Prozent auf 3,46 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 303 049 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Ottobock-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,705 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte
Unter den SDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|HelloFresh Hold
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|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
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|Barclays Capital
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|19.05.26
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|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|HelloFresh Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|20,30
|-0,73%
|ASTA Energy Solutions
|61,20
|-1,61%
|Basler AG
|26,95
|-0,92%
|EVOTEC SE
|3,49
|1,45%
|FRIEDRICH VORWERK
|72,15
|-3,02%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,35
|-2,17%
|HelloFresh
|3,50
|-0,51%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|816,00
|3,68%
|LPKF Laser & Electronics AG
|14,30
|-13,33%
|MBB SE
|186,60
|1,97%
|Mutares
|26,90
|-2,00%
|Ottobock
|55,00
|-0,18%
|Wacker Neuson SE
|21,65
|1,64%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 147,18
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