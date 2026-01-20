XETRA-Handel SDAX am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag notiert der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,59 Prozent tiefer bei 17 724,14 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 97,593 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 17 920,80 Zählern und damit 0,500 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 010,89 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 569,01 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 921,84 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der SDAX bei 16 732,54 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, einen Stand von 17 100,59 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.01.2025, einen Wert von 14 091,24 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,12 Prozent aufwärts. Bei 18 392,27 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 174,39 Zähler.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5,44 Prozent auf 48,48 EUR), Alzchem Group (+ 1,71 Prozent auf 166,80 EUR), PVA TePla (+ 1,37) Prozent auf 28,06 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 0,95 Prozent auf 4,88 EUR) und tonies (+ 0,76 Prozent auf 10,58 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Hypoport SE (-15,37 Prozent auf 104,60 EUR), Energiekontor (-5,14 Prozent auf 36,00 EUR), HelloFresh (-4,99 Prozent auf 5,44 EUR), Douglas (-4,94 Prozent auf 10,78 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,73 Prozent auf 23,78 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 868 390 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Schaeffler mit 9,987 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,03 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at