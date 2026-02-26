XETRA-Handel: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen

Mit dem SDAX geht es am Mittag aufwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,24 Prozent höher bei 18 002,20 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 95,174 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 17 957,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 958,54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 17 915,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 039,28 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,274 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 26.01.2026, einen Wert von 18 375,31 Punkten auf. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 16 325,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 126,23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,73 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 17 174,39 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell adesso SE (+ 8,55 Prozent auf 62,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 6,70 Prozent auf 149,80 EUR), NORMA Group SE (+ 6,15 Prozent auf 15,88 EUR), Siltronic (+ 5,18 Prozent auf 57,85 EUR) und ATOSS Software (+ 3,47 Prozent auf 86,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Gerresheimer (-15,79 Prozent auf 15,52 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-6,63 Prozent auf 3,10 EUR), Nagarro SE (-3,68 Prozent auf 49,70 EUR), Hypoport SE (-2,79 Prozent auf 80,10 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,10 Prozent auf 27,04 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Gerresheimer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 885 455 Aktien gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 10,271 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at