JOST Werke Aktie

JOST Werke für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 19.10.2026 12:27:05

XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone

XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone

Kaum verändert zeigt sich der SDAX derzeit.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 18 230,81 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,157 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 182,28 Zählern und damit 0,088 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 198,27 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 115,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 250,46 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SDAX 18 106,55 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 719,64 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 6,99 Prozent auf 205,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,41 Prozent auf 78,10 EUR), HelloFresh (+ 3,18) Prozent auf 3,12 EUR), PVA TePla (+ 2,43 Prozent auf 30,32 EUR) und Mutares (+ 2,26 Prozent auf 24,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen JOST Werke (-2,67 Prozent auf 58,40 EUR), Douglas (-2,58 Prozent auf 7,56 EUR), Energiekontor (-2,54 Prozent auf 23,05 EUR), Südzucker (-2,14 Prozent auf 11,88 EUR) und Ottobock (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 276 617 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten

Analysen zu Ottobock

mehr Analysen
15.09.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.08.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
24.08.26 Ottobock Buy UBS AG
18.08.26 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 23,55 0,64% 1&1 AG
Douglas AG 7,41 -3,39% Douglas AG
Energiekontor AG 22,75 -2,36% Energiekontor AG
HAMBORNER REIT 4,07 0,37% HAMBORNER REIT
HelloFresh 3,07 1,89% HelloFresh
JOST Werke AG 59,00 -1,01% JOST Werke AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 67,70 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 24,95 0,20% Mutares
OHB SE 205,50 7,59% OHB SE
Ottobock 52,00 -2,44% Ottobock
PVA TePla AG 30,08 2,73% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 77,85 4,50% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Südzucker AG (Suedzucker AG) 11,98 -0,50% Südzucker AG (Suedzucker AG)

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 210,22 0,07%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen