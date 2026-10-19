XETRA-Handel: SDAX am Mittag in der Gewinnzone

Kaum verändert zeigt sich der SDAX derzeit.

Am Montag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent auf 18 230,81 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,157 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 182,28 Zählern und damit 0,088 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 198,27 Punkte).

Der SDAX verzeichnete bei 18 115,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18 250,46 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der SDAX 18 106,55 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 250,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 16 719,64 Punkte.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,04 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 19 325,96 Punkte. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 6,99 Prozent auf 205,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,41 Prozent auf 78,10 EUR), HelloFresh (+ 3,18) Prozent auf 3,12 EUR), PVA TePla (+ 2,43 Prozent auf 30,32 EUR) und Mutares (+ 2,26 Prozent auf 24,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen JOST Werke (-2,67 Prozent auf 58,40 EUR), Douglas (-2,58 Prozent auf 7,56 EUR), Energiekontor (-2,54 Prozent auf 23,05 EUR), Südzucker (-2,14 Prozent auf 11,88 EUR) und Ottobock (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 276 617 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at