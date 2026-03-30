Südzucker Aktie

WKN: 729700 / ISIN: DE0007297004

Index-Performance 30.03.2026 15:58:40

XETRA-Handel SDAX am Montagnachmittag in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Am Montag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,16 Prozent auf 16 312,71 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 83,065 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,460 Prozent auf 16 263,20 Punkte an der Kurstafel, nach 16 338,41 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 16 126,99 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 371,70 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 18 194,96 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.12.2025, den Stand von 17 174,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der SDAX mit 15 624,22 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 6,01 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 18 480,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15 733,78 Punkten erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Südzucker (+ 12,76 Prozent auf 11,84 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,27 Prozent auf 45,42 EUR), PNE (+ 4,07 Prozent auf 7,93 EUR), CANCOM SE (+ 3,03 Prozent auf 23,80 EUR) und KWS SAAT SE (+ 2,86 Prozent auf 72,00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,04 Prozent auf 48,48 EUR), Mutares (-5,02 Prozent auf 28,40 EUR), Wüstenrot Württembergische (-4,97 Prozent auf 13,78 EUR), Gerresheimer (-4,28 Prozent auf 19,70 EUR) und Verve Group (-3,34 Prozent auf 1,33 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Südzucker-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 448 415 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,051 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,10 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

