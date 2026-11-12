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SDAX im Blick 12.11.2026 09:28:51

XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,04 Prozent auf 18 130,54 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90,339 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,128 Prozent auf 18 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18 137,45 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 130,54 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 190,67 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,58 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 18 049,19 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 12.08.2026, mit 18 502,64 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16 172,08 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,46 Prozent zu Buche. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell PATRIZIA SE (+ 18,73 Prozent auf 7,48 EUR), grenke (+ 8,56 Prozent auf 11,42 EUR), Grand City Properties (+ 5,57 Prozent auf 8,15 EUR), PNE (+ 4,94 Prozent auf 5,20 EUR) und Sixt SE St (+ 3,98 Prozent auf 77,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen secunet Security Networks (-9,42 Prozent auf 211,50 EUR), Ottobock (-7,55 Prozent auf 43,45 EUR), Wacker Neuson SE (-5,68 Prozent auf 21,60 EUR), OHB SE (-4,26 Prozent auf 202,50 EUR) und LPKF Laser Electronics (-3,43 Prozent auf 9,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 247 604 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,171 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,51 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,55 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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1&1 AG 24,60 2,29% 1&1 AG
EVOTEC SE 2,98 -3,75% EVOTEC SE
Grand City Properties S.A. 7,63 -1,04% Grand City Properties S.A.
grenke AG 11,86 3,85% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,06 -0,85% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 65,60 -0,15% KWS SAAT SE & Co. KGaA
LPKF Laser & Electronics AG 8,60 -3,80% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 27,35 -2,50% Mutares
OHB SE 177,80 -8,91% OHB SE
Ottobock 40,25 -0,74% Ottobock
PATRIZIA SE 7,97 3,64% PATRIZIA SE
PNE AG 4,99 -5,94% PNE AG
secunet Security Networks AG 200,00 3,20% secunet Security Networks AG
Sixt SE St. 73,00 -3,18% Sixt SE St.
Wacker Neuson SE 20,45 -1,21% Wacker Neuson SE

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SDAX 17 729,53 -1,25%

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