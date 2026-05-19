XETRA-Handel: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone

Der SDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 18 480,98 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 91,046 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,034 Prozent schwächer bei 18 423,26 Punkten in den Handel, nach 18 429,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 409,47 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 480,98 Punkten erreichte.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18 268,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 983,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wurde der SDAX auf 16 643,79 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,48 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 717,19 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 5,85 Prozent auf 76,00 EUR), TeamViewer (+ 4,33 Prozent auf 5,91 EUR), GFT SE (+ 3,60 Prozent auf 21,60 EUR), HelloFresh (+ 2,84 Prozent auf 4,52 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,60 Prozent auf 4,02 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,79 Prozent auf 64,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,84 Prozent auf 37,34 EUR), Einhell Germany vz (-0,95 Prozent auf 72,60 EUR) und Verve Group (-0,82 Prozent auf 1,45 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 201 298 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,972 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,97 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at