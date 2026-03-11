Mutares Aktie

Mutares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SDAX im Blick 11.03.2026 09:29:13

XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten

Der SDAX kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Am Mittwoch verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,06 Prozent auf 17 132,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,719 Prozent auf 17 191,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17 316,11 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17 121,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 191,60 Einheiten.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,16 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Wert von 18 089,79 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 11.12.2025, mit 16 867,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 118,98 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,29 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 671,12 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Vossloh (+ 2,66 Prozent auf 73,30 EUR), Verve Group (+ 1,84 Prozent auf 1,66 EUR), KSB SE (+ 0,94 Prozent auf 1 070,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 0,73 Prozent auf 82,90 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,68 Prozent auf 7,44 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Gerresheimer (-10,30 Prozent auf 17,76 EUR), secunet Security Networks (-2,91 Prozent auf 193,20 EUR), GFT SE (-2,69 Prozent auf 18,10 EUR), DEUTZ (-2,63 Prozent auf 10,74 EUR) und ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 141 655 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,425 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten

Analysen zu 1&1 AG

mehr Analysen
27.02.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 1&1 Neutral UBS AG
16.01.26 1&1 Equal Weight Barclays Capital
15.01.26 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 1&1 Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 24,55 -0,20% 1&1 AG
ATOSS Software AG 83,40 -4,25% ATOSS Software AG
DEUTZ AG 10,64 -3,54% DEUTZ AG
EVOTEC SE 4,38 -5,30% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 81,80 0,25% FRIEDRICH VORWERK
Gerresheimer AG 18,74 -4,09% Gerresheimer AG
GFT SE 17,92 -3,14% GFT SE
grenke AG 13,98 -1,55% grenke AG
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 140,00 7,55% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 29,15 -0,85% Mutares
PATRIZIA SE 7,17 -2,71% PATRIZIA SE
secunet Security Networks AG 199,20 1,32% secunet Security Networks AG
Verve Group 1,55 -4,43% Verve Group
Vossloh AG 73,40 3,23% Vossloh AG

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 080,15 -1,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen