Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
11.03.2026 09:29:13
XETRA-Handel SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten
Am Mittwoch verbucht der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,06 Prozent auf 17 132,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 83,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,719 Prozent auf 17 191,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17 316,11 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 17 121,30 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 191,60 Einheiten.
SDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,16 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Wert von 18 089,79 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 11.12.2025, mit 16 867,24 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15 118,98 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,29 Prozent zu Buche. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 671,12 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Vossloh (+ 2,66 Prozent auf 73,30 EUR), Verve Group (+ 1,84 Prozent auf 1,66 EUR), KSB SE (+ 0,94 Prozent auf 1 070,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 0,73 Prozent auf 82,90 EUR) und PATRIZIA SE (+ 0,68 Prozent auf 7,44 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Gerresheimer (-10,30 Prozent auf 17,76 EUR), secunet Security Networks (-2,91 Prozent auf 193,20 EUR), GFT SE (-2,69 Prozent auf 18,10 EUR), DEUTZ (-2,63 Prozent auf 10,74 EUR) und ATOSS Software (-2,61 Prozent auf 85,80 EUR).
SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 141 655 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 4,425 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.
Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,02 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu 1&1 AG
|27.02.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|10.02.26
|1&1 Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|1&1 Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|1&1 AG
|24,55
|-0,20%
|ATOSS Software AG
|83,40
|-4,25%
|DEUTZ AG
|10,64
|-3,54%
|EVOTEC SE
|4,38
|-5,30%
|FRIEDRICH VORWERK
|81,80
|0,25%
|Gerresheimer AG
|18,74
|-4,09%
|GFT SE
|17,92
|-3,14%
|grenke AG
|13,98
|-1,55%
|KSB SE & Co. KGaA Vz.
|1 140,00
|7,55%
|Mutares
|29,15
|-0,85%
|PATRIZIA SE
|7,17
|-2,71%
|secunet Security Networks AG
|199,20
|1,32%
|Verve Group
|1,55
|-4,43%
|Vossloh AG
|73,40
|3,23%
|SDAX
|17 080,15
|-1,36%
