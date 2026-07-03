XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus

Am Freitag legt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0,83 Prozent auf 18 381,18 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 87,646 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,398 Prozent höher bei 18 301,72 Punkten, nach 18 229,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 297,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 381,47 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 2,90 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 03.06.2026, den Stand von 18 769,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16 724,07 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 17 599,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,91 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit Befesa (+ 5,11 Prozent auf 30,85 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,96 Prozent auf 72,00 EUR), Vossloh (+ 4,30 Prozent auf 69,20 EUR), PVA TePla (+ 4,01 Prozent auf 40,98 EUR) und JOST Werke (+ 3,17 Prozent auf 55,30 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen TeamViewer (-1,91 Prozent auf 5,14 EUR), CANCOM SE (-1,42 Prozent auf 24,30 EUR), HelloFresh (-1,33 Prozent auf 4,02 EUR), Eckert Ziegler (-1,07 Prozent auf 15,72 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,69 Prozent auf 17,34 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 552 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 3,815 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,06 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,11 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at