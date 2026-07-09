XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Mittag im Plus

Am Donnerstag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Am Donnerstag steht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,64 Prozent im Plus bei 18 035,70 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 87,825 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 1,25 Prozent stärker bei 18 146,17 Punkten, nach 17 921,52 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18 034,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 175,82 Einheiten.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 2,80 Prozent zurück. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 09.06.2026, den Stand von 18 024,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17 033,57 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 09.07.2025, den Wert von 18 018,89 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 3,92 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit SCHOTT Pharma (+ 14,36 Prozent auf 20,15 EUR), Einhell Germany vz (+ 4,57 Prozent auf 71,00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,61 Prozent auf 17,20 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,48 Prozent auf 65,40 EUR) und Basler (+ 2,93 Prozent auf 28,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil ATOSS Software (-3,00 Prozent auf 71,20 EUR), HelloFresh (-1,87 Prozent auf 3,73 EUR), Hypoport SE (-1,44 Prozent auf 82,05 EUR), GFT SE (-1,22 Prozent auf 19,42 EUR) und Dermapharm (-1,18 Prozent auf 46,15 EUR).

Welche SDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 547 590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 3,669 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,83 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at