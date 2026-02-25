XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch legt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 17 943,36 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94,650 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,047 Prozent tiefer bei 17 882,50 Punkten, nach 17 890,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 841,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 996,45 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, lag der SDAX noch bei 16 159,14 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 14 930,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,39 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SFC Energy (+ 6,67 Prozent auf 15,04 EUR), Verve Group (+ 6,37 Prozent auf 1,30 EUR), PVA TePla (+ 5,49 Prozent auf 26,92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,42 Prozent auf 26,44 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 4,65 Prozent auf 4,61 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Nagarro SE (-13,80 Prozent auf 49,22 EUR), secunet Security Networks (-2,89 Prozent auf 181,40 EUR), KWS SAAT SE (-2,31 Prozent auf 63,50 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 55,35 EUR) und Douglas (-1,90 Prozent auf 11,38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 474 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 9,921 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at