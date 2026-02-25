Ottobock Aktie

Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 25.02.2026 15:59:24

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

SDAX-Handel heute.

Am Mittwoch legt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 17 943,36 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 94,650 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,047 Prozent tiefer bei 17 882,50 Punkten, nach 17 890,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17 841,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 996,45 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der SDAX bereits um 0,054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 18 302,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.11.2025, lag der SDAX noch bei 16 159,14 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 25.02.2025, bei 14 930,62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 3,39 Prozent. Bei 18 480,20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 17 174,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit SFC Energy (+ 6,67 Prozent auf 15,04 EUR), Verve Group (+ 6,37 Prozent auf 1,30 EUR), PVA TePla (+ 5,49 Prozent auf 26,92 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,42 Prozent auf 26,44 EUR) und HAMBORNER REIT (+ 4,65 Prozent auf 4,61 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Nagarro SE (-13,80 Prozent auf 49,22 EUR), secunet Security Networks (-2,89 Prozent auf 181,40 EUR), KWS SAAT SE (-2,31 Prozent auf 63,50 EUR), Ottobock (-2,12 Prozent auf 55,35 EUR) und Douglas (-1,90 Prozent auf 11,38 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DEUTZ-Aktie. 474 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 9,921 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Analysen zu SDAX-Aktien
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Verve Group

mehr Nachrichten

Analysen zu Verve Group

mehr Analysen
09:27 Verve Group Buy Warburg Research
20.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Verve Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 11,96 -0,08% DEUTZ AG
Douglas AG 11,28 -2,42% Douglas AG
HAMBORNER REIT 4,61 3,36% HAMBORNER REIT
KWS SAAT SE & Co. KGaA 63,60 -2,00% KWS SAAT SE & Co. KGaA
Mutares 31,25 -0,16% Mutares
Nagarro SE 51,25 -9,69% Nagarro SE
Ottobock 55,35 -2,81% Ottobock
PVA TePla AG 26,72 5,03% PVA TePla AG
Schaeffler AG 10,71 -0,65% Schaeffler AG
secunet Security Networks AG 181,00 -3,00% secunet Security Networks AG
SFC Energy AG 15,02 6,52% SFC Energy AG
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,06 5,62% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,30 7,60% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 958,54 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:05 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen