LPKF Laser & Electronics Aktie

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Kursverlauf 01.07.2026 15:58:44

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

XETRA-Handel: SDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

SDAX-Handel heute.

Am Mittwoch legt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,46 Prozent auf 18 128,37 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 86,541 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,256 Prozent höher bei 18 091,69 Punkten, nach 18 045,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 051,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 167,90 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,49 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.06.2026, den Stand von 18 958,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, lag der SDAX noch bei 16 802,71 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 01.07.2025, bei 17 430,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 4,45 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15 733,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit HelloFresh (+ 7,32 Prozent auf 4,24 EUR), ATOSS Software (+ 6,73 Prozent auf 71,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,56 Prozent auf 28,10 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,08 Prozent auf 69,30 EUR) und pbb (+ 5,01 Prozent auf 3,36 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-5,24 Prozent auf 59,65 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,13 Prozent auf 20,90 EUR), Energiekontor (-3,72 Prozent auf 37,55 EUR), grenke (-3,16 Prozent auf 11,64 EUR) und Befesa (-3,02 Prozent auf 28,95 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 590 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Springer Nature mit 3,783 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,93 erwartet. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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ATOSS Software AG 73,00 0,41% ATOSS Software AG
Befesa 29,35 1,38% Befesa
Carl Zeiss Meditec AG 27,92 0,72% Carl Zeiss Meditec AG
Energiekontor AG 36,80 -1,47% Energiekontor AG
grenke AG 11,70 -0,85% grenke AG
HAMBORNER REIT 4,51 2,50% HAMBORNER REIT
HelloFresh 4,03 -3,84% HelloFresh
LPKF Laser & Electronics AG 19,10 -9,05% LPKF Laser & Electronics AG
Mutares 28,45 0,71% Mutares
pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank) 3,36 1,88% pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 68,85 -0,72% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
SMA Solar AG 59,25 -2,15% SMA Solar AG
Springer Nature 18,82 -1,57% Springer Nature
TeamViewer 5,18 -0,58% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 280,48 0,47%

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