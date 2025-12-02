XETRA-Handel: SDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,26 Prozent fester bei 16 518,98 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 83,111 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 16 477,64 Punkte an der Kurstafel, nach 16 476,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16 557,93 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 388,41 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16 731,99 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, bei 16 444,88 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 13 511,24 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,95 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Wacker Neuson SE (+ 28,44 Prozent auf 24,25 EUR), Hypoport SE (+ 8,27 Prozent auf 133,60 EUR), Schaeffler (+ 5,42 Prozent auf 7,01 EUR), STRATEC SE (+ 2,86 Prozent auf 23,35 EUR) und Medios (+ 2,79 Prozent auf 14,72 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Heidelberger Druckmaschinen (-4,18 Prozent auf 1,83 EUR), GFT SE (-3,64 Prozent auf 18,02 EUR), Springer Nature (-3,53 Prozent auf 20,50 EUR), PATRIZIA SE (-2,87 Prozent auf 7,44 EUR) und adesso SE (-2,83 Prozent auf 92,60 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Schaeffler-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 356 544 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Schaeffler mit 6,293 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at