XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,96 Prozent fester bei 18 442,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 90,314 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,539 Prozent stärker bei 18 364,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18 266,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 491,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 347,43 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 2,06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18 160,62 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 18 553,91 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 16 092,48 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,26 Prozent. Bei 19 325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 11,74 Prozent auf 3,34 EUR), Basler (+ 6,62 Prozent auf 24,95 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 6,59 Prozent auf 21,85 EUR), GFT SE (+ 5,22 Prozent auf 29,25 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 5,09 Prozent auf 34,05 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil PVA TePla (-6,72 Prozent auf 28,04 EUR), Kontron (-5,97 Prozent auf 19,20 EUR), OHB SE (-3,67 Prozent auf 210,00 EUR), Vincorion (-3,57 Prozent auf 17,69 EUR) und Adtran Networks SE (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 961 728 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 5,129 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at