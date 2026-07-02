XETRA-Handel: SDAX-Börsianer greifen zu

Am Nachmittag wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 18 265,24 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 86,977 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,109 Prozent auf 18 175,71 Punkte an der Kurstafel, nach 18 195,59 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 318,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 057,44 Punkten lag.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 19 043,66 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 16 724,07 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Wert von 17 534,64 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,24 Prozent aufwärts. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 325,96 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Grand City Properties (+ 3,79 Prozent auf 9,30 EUR), Vossloh (+ 3,23 Prozent auf 65,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,16) Prozent auf 30,68 EUR), Vincorion (+ 3,15 Prozent auf 17,37 EUR) und Südzucker (+ 3,07 Prozent auf 10,76 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen PVA TePla (-6,21 Prozent auf 40,46 EUR), LPKF Laser Electronics (-4,21 Prozent auf 20,50 EUR), HelloFresh (-3,98 Prozent auf 4,08 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,51 Prozent auf 67,90 EUR) und SFC Energy (-1,99 Prozent auf 19,70 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 474 475 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Springer Nature-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,850 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,24 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at