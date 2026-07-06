XETRA-Handel SDAX fällt am Montagnachmittag

Am Montag sinkt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,43 Prozent auf 18 459,24 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,304 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,081 Prozent auf 18 554,78 Punkte an der Kurstafel, nach 18 539,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 626,90 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 455,23 Zählern.

SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18 433,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 16 724,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 17 480,28 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,36 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19 325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15 733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SCHOTT Pharma (+ 4,82 Prozent auf 18,28 EUR), SFC Energy (+ 3,91 Prozent auf 20,45 EUR), Sixt SE St (+ 3,55 Prozent auf 68,60 EUR), Befesa (+ 2,05 Prozent auf 32,30 EUR) und tonies (+ 1,88 Prozent auf 13,04 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Hypoport SE (-5,71 Prozent auf 86,70 EUR), SMA Solar (-4,49 Prozent auf 57,45 EUR), PVA TePla (-4,36 Prozent auf 39,92 EUR), ASTA Energy Solutions (-3,33 Prozent auf 69,60 EUR) und Douglas (-2,87 Prozent auf 8,11 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 431 183 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Fielmann mit 3,686 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at